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04 Eylül 2018 16:56

Parkta kaydıraktan düşen 10 yaşındaki çocuk yaralandı

Samsun’da parkta oyun oynadığı sırada kaydıraktan düşen düşen 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Parkta kaydıraktan düşen 10 yaşındaki çocuk yaralandı

04 Eylül 2018 16:56


Olay, İlkadım ilçesinin Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Anıt Park içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte parka gelen 10 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre kaydıraktan kaymak için merdivenlere tırmandı. Bu sırada ayağı kayan ve yere düşen çocuk, bacağından yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralı çocuğu ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.


Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.




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