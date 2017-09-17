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17 Eylül 2017 11:31

Parkta Suriyelilerin bıçaklı saldırısına uğradı

Samsun’da parkta Suriyeli oldukları iddia edilen gençlerin bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Parkta Suriyelilerin bıçaklı saldırısına uğradı

17 Eylül 2017 11:31


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıt Park’ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayide tornacıda çalıştığı öğrenilen Esat C.(36), sol göğsünün altından bıçaklandı. Esat C., kendisini Suriyeli olduklarını ileri sürdüğü gençlerin bıçakladığını iddia ederek, " 2-3 gün önce benden para istediler. 20 lira para verdim. Aynı grup yine geldi. Yine yara istediler" dedi.


Kimliği belirsiz bıçaklı saldırganlar kaçarken, yaralı Esat C., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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