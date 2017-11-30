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30 Kasım 2017 14:11

Parkta uyuşturucu sattığı iddia edilen genç tutuklandı

Samsun’da bir parkta uyuşturucu sattığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Parkta uyuşturucu sattığı iddia edilen genç tutuklandı

30 Kasım 2017 14:11


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen C.Y.’yi takibe aldı . Kadıköy Parkı’nda bir kişiye bir paket bonzai sattığı ileri sürülen C.Y., yakalanarak gözaltına alındı. C.Y.’nin üzerinde 2 paket bonzai ile uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 785 lira para ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan C.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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