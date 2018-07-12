Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 14:58

Patlama bölgesinden çok sayıda tüp çıkarıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da dün gece saatlerinde meydana gelen patlama bölgesinde bugün incelemelerde bulunan İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, “Patlama doğalgazdan değil tüpten meydana gelmiş olabilir.

Patlama bölgesinden çok sayıda tüp çıkarıldı

12 Temmuz 2018 14:58

Ancak bir gaz sıkışması sonucunda meydana geldiği kesin” dedi.


Samsun’da İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde dün gece 00.30 saatlerinde bir lokantada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan işletmeler, evler ve araçlar büyük çapta hasar gördü. Ortalığı savaş alanına döndüren patlamanın şiddeti gündüz vakti meydana çıktı. Sabah saatlerinden itibaren patlama bölgesine giden ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de patlamanın nedenini araştırdı.


Patlamanın büyük olasılıkla gaz sıkışması sonucunda meydana geldiğine dikkat çeken İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, “Bu kesin olarak bir doğalgaz patlamasıdır diyemeyiz. Gece saatlerinden itibaren arkadaşlarımız burada inceleme yapıyor. Patlama gerçekleşen lokantanın içerisinde çok sayıda tüp çıkartıldı. Patlama tüplerden de kaynaklanıyor olabilir. Ancak yüzde yüz doğalgazdan diyemeyiz. Patlamanın tam nedenini bulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


Öte yandan patlamanın yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak, bölgede inceleme yapan ekiplerle istişare ederek detaylı bilgi aldı. Vali Kaymak, bölgedeki esnafa da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç