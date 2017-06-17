Pazarda durgunluk

Pazar ürünlerinde fiyatların düştüğünü belirten pazar esnafı, Çarşamba ve Bafra’nın devreye girmesiyle fiyatların daha da düşebileceğini söylüyor. Fiyatlardaki uygunluğa rağmen alışverişte canlılık olmadığını vurgulayan pazarcılar, büyük marketlerin yaptığı kampanyaların pazarı olumsuz etkilediğini belitti.

"Ürünlerin yüzde 70’inde uygunluk var"

Fiyatların uygun olduğunu belirten pazarcı esnafı Ayhan Aslan, "Pazar fiyatları normal seyrinde devam ediyor. Çarşamba’dan yerli ürünler çıkmaya başladı. Biber, salatalık, kabak gibi temel sebzeler çıktı. Ürünlerin yüzde 70’inde uygunluk var. Kiraz 4 TL, kavun 2 TL, karpuz 1 TL, kabak 1,5 TL, fasulye 4-5 TL, kayısı 5 TL, patlıcan 1,5-2 TL, sivri biber, 1,5-2 TL, kahvaltılık biber 5-6 TL, dolma biber 1,5-2 TL, marul 2 TL, domates 1-2 TL, salatalık 1,5-2 TL. Yerli biber yeni çıktığı için biraz pahalı ama bunun dışında fiyatlar makul. Herkesin bütçesine göre ürün var. Çarşamba’dan çıkan biraz daha artarsa ve Bafra’da devreye girerse fiyatlar daha da düşebilir. Fiyatların düşük olmasına rağmen pazar alışverişi durgun. Büyük marketler de bizi etkiliyor. Pazar günlerinde onlarda büyük indirim yapıyor. Bu da pazar esnafını olumsuz etkiliyor" dedi.

"Fiyatlar daha da düşecektir"

Yerli ürünlerin çıkmasıyla fiyatların günden güne düştüğünü belirten Gülahmet Özkan, "Fiyatlar vatandaşların bütçesine uygun hale geldi. Çarşamba’dan ürün çıkmaya başladı. Fiyatlar daha da düşecektir. Fakat alışverişte bir canlılık yok. Fiyatlar düşük ama alım yok" diye konuştu.