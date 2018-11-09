Perkütan yöntemi ile böbrek taşı ağrılarından kurtuldu

Dr. Gürkan Özkan, 15 yıldır uyguladığı “perkütan nefrolitotomi” yöntemi ile böbrekteki büyük ve komplex taşları ciltte 1 santimlik bir kesiden çıkartıyor. Hasta için büyük kolaylık olan yöntem ile ertesi gün normal hayatına geri dönebiliyor.

Irak'tan Samsun'a gelen 35 yaşındaki Ahmed Nameer Sasim, şiddetli böbrek ağrılarından dolayı Samsun Büyük Anadolu Hastanelerine başvurdu. Irak'ta doktora gittiğini fakat böbrek ağrılarına bir türlü çare bulmadığını belirten 35 yaşındaki Ahmed Nameer Sasim, “Ameliyat olmadan önce durumum çok kötüydü, sürekli böbrek ağrılarım vardı. Irak'ta doktora göründüm fakat ameliyatım riskli olabileceğini söylediler. Ameliyat yapamayacaklarını söylediler. Türkiye'de ve burada Samsun'da Gürkan Hocamızı öğrendim. Çevreme ve arkadaşlarımı hastalığımı anlattım ve Samsun'da Büyük Anadolu Hastanesinde ameliyat olabileceğimi ve tedavi olabileceğimi söylediler. Buraya başvurdum. Benimle güzel ilgilendiler ve ameliyatımda gayet başarılı geçti. Hastanede çok kısa sürede taburcu oldum ve ameliyattan sonrada ağrılarım kalmadı. İlgilerinden dolayı Gürkan Hocamıza ve Büyük Anadolu Hastanesine çok teşekkür ederim” dedi.

Yapılan tedavi hakkında bilgiler veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Gürkan Özkan, “35 yaşındaki hastamızın sağ böbreğinde yaklaşık 2,5 cm.lik taşı olduğu ve taşın böbrek içine gömük olması nedeniyle kendi memleketinde bu tedaviyi yaptıramamış. Tavsiye üzerine bize geldiğinde teşhisi ve gerekli incelemeler sonucunda perkütan dediğimiz kapalı böbrek ameliyatına karar verdik. Yaklaşık 1 cm'lik kesiden hastamızın 2,5'lik taşını parçalara ayırarak temizledik. Hastamız bir hafta sonra kontrole geldiğinde herhangi bir şikayeti yoktu. Ameliyat olduğu bile belli olmuyordu. Ve hastamızı sağlıklı bir şekilde memleketine gönderdik” bilgilerini verdi.