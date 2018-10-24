Pert olmuş araçlarla vatandaşa mesaj

Samsun'da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte sergilenen kaza yapmış araçları gören vatandaşlar dikkatli bir şekilde araçları inceledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası düzenlenmişti. Kampanya kapsamında daha sonra sosyal medya üzerinden çocuklara yönelik bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmada dereceye giren çocuklara 4 bisiklet hediye edildi.

Bisiklet takdim töreni, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün stant açtığı Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törenin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşın dikkatini en çok trafik kazaları geçirmiş hasarlı araçlar çekti. Vatandaşların trafik kazalarına karşı bilinçli olmaları için konulan hasarlı araçları inceleyen vatandaşlar, araçlara iç çekerek baktı. Trafik kazaları konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten vatandaşlar, sürücüleri uyardı.

Yarışmada dereceye giren çocukların bisikletlerini Samsun Valisi Osman Kaymak ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz takdim ederek çocuklara kırmızı düdük dağıttı. Trafik kurallarına uyulması gerektiğini uyarısında bulunan Vali Kaymak, "Sürekli biri sizi gözetliyormuş gibi dikkatli olunması lazım. Trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım. Evlerimize acı haber göndermeyelim" dedi.