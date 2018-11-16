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“Piri Reis” sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesinin sahneye koyduğu, dünyaca ünlü denizci Piri Reis’in hayatının anlatıldığı “Piri Reis” bale eseri sanatseverlerden büyük beğeni aldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin sahneye koyduğu, dünyaca ünlü denizci Piri Reis'in hayatının anlatıldığı “Piri Reis” bale eseri sanatseverlerden büyük beğeni aldı.


Geçen ay prömiyeri yapılan "Piri Reis" adlı bale eseri, Aydın Gün Sahnesinde sahnelendi. Eser, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Dakikalarca ayakta alkışlanan eser, sezon boyunca Samsunlularla buluşmaya devam edecek.


Piri Reis balesi, 29 Kasım Perşembe akşamı tekrar seyircinin karşısına çıkacak.

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