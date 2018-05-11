Piri Reis’ten şiir şöleni

Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Cemal Safi, Atilla İlhan, Orhan Veli ve Özdemir Asaf gibi birçok şairin eserinin seslendirildiği "Şair-Şiir-Sanat, Piri Reis’te Yaşat" etkinliği Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. 500’den fazla katılımcının eşlik ettiği programda öğrenciler birbirinden ilginç eserlerle unutulmaz bir şiir performansı sergiledi.

Program hakkında bilgi veren Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, “Samsun İl Milli Eğitim Müdürülüğünce başlatılan ‘Oku, Anla, Yaşat’ projesinin ‘Samsun İçin Okuma Vakti’ çalışmaları içerisinde okulumuzda yürütmüş olduğumuz ‘Şair-Şiir-Sanat, Piri Reis’te Yaşat’ projemizin yıl boyu süren çalışmalarını bugün düzenlediğimiz programla finalini yapıyoruz. Her ay andığımız şairlerimizi, bugün yine anmak için toplandık” dedi.

Programda 16 öğrenci 16 farklı şiiri seslendirdi. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de bir şiir okudu.