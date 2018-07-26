Piyasada kaçak yollardan çalışan elektrikçileri “korsan elektrikçiler” olarak adlandıran Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Osman Saka, “Yıllardır kaçak olarak çalışan elektrikçilerle mücadele ediyoruz. Biz devlete vergisini veren ve yasal yollardan çalışan elektrikçiler olarak bu durumdan çok mağduruz. Korsan elektrikçiler, devlete vergisini veren, SGK’sını ödeyen meslektaşlarımızın kanayan yarası oldu. Bu kişiler devletten vergi kaçırarak çalışıyor. Bu da haksız rekabeti beraberinde getiriyor. Bugün bizim bir bina tesisatını 5 bin TL’ye yaptığımız yerde bu kişiler 2 bin TL’ye iş tapıyor. Bu konuyla ilgili gerekli yerlerle çalışmalarımızı sürdürerek korsan ile mücadele edeceğiz. Kaçak çalışanlara artık nefes aldırmayacağız. Oda olarak onların peşindeyiz” dedi.

“Bina yangınları bunlardan kaynaklanıyor”

Son zamanlarda yaşanan bina yangınlarının korsan elektrikçilerden kaynaklı olduğuna dikkat çeken Saka, “Bu kişiler ucuz ve kalitesiz iş yaptıkları için beraberinde de her türlü sorunla karşılaşmak mümkündür. Örneğin biz 5 istiyorsak bunlar 2 istiyor. Bina tesisatlarını yaparken kablolara ek kablo yaparak tesisat çekiyorlar ve çektikleri kablolar da binaya uygun olmayan ince kablolar. Biz zaman zaman binalarda bu tür sıkıntıları görüp şahit oluyoruz. Bu kişiler bu tesisatları yaptıktan sonra ortadan kayboluyor ve mağdur olan kişi karşısında muhatap bulamıyor. Bina yangınlarının en büyük etkeni de budur. Korsan elektrikçilerin yaptığı gelişi güzel işçilik nedeniyle tesisatlar kaçak veriyor ve şase meydana geliyor. Bu da ciddi ölçüde yangınları beraberinde getirebiliyor. Vatandaşlarımız buna çok dikkat etmelidir ve mutlaka bir dükkanı olan ve odaya bağlı, belgeli elektrikçileri tercih etmelidir” diye konuştu.