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28 Aralık 2016 14:24

PKK propagandası yapan üniversiteli kızlar adliyeye sevk edildi

PKK propagandası yapan üniversiteli kızlar adliyeye sevk edildi

28 Aralık 2016 14:24

Samsun’da, terör örgütü PKK’nın propagandası yapıp Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri iddia edilen 2 üniversite öğrencisi kız adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hareket ettikleri iddia edilen, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, Nusaybin nüfusuna kayıtlı F.D. (23) ile Mardin Dargeçit nüfusuna kayıtlı S.T. (21) adlı kız öğrencileri dün gözaltına almıştı.
TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan F.D. ve S.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



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