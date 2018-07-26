Plaj Voleybolu Dünya Turu Samsun’da başladı

Turnuva 29 Temmuz tarihinde sona erecek.

Büyük ilgi gören spor organizasyonlarından biri olan Plaj Voleybolu Dünya Turu’na Samsun, ev sahipliği yapıyor. Voleybol severlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva, 26-29 Temmuz tarihleri arasında İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’un karşısındaki plaj voleybolu alanında düzenleniyor. Turnuvada 19 ülkeden 60 takım ve 126 sporcu şampiyonluk için mücadele ediyor.

Turnuva hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Yıldız, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte Plaj Voleybolu Dünya Turu düzenledik. Turnuva bugün başladı. 29 Temmuz’da sona erecek. 19 ülkeden 126 sporcu burada ter döküyor. Daha önce de Samsun’da plaj voleybolu turnuvaları düzenlemiştik. Dünya turu kapsamındaki turnuvayı ise ilk defa düzenliyoruz. Yani dünya turunun tek yıldızlı turnuvası Samsun’da yapılıyor. Bu turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Vatandaşlara zevkli maçlar izletmeyi hedefliyoruz. Kadınlar ve erkekler olarak 2 kategoride ülke sporcuları yarışıyor. Dereceye giren sporculara madalya, tanıtım kupası ve para ödülü verilecek. Para ödülü 10 bin Dolar belirlendi. 10 bin Dolar, federasyon tarafından dereceye giren sporculara kategorilerine göre dağıtılacak” dedi.

Bugün başlayan turnuvada kadınların ve erkeklerin takım müsabakaları nefes kesen maçlara sahne oldu. 10 bin dolar ödüllü turnuva 29 Temmuz’da sona erecek.