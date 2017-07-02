Plajdaki kadınların fotoğrafını çeken Suriyelilere linç girişimi

Olay, Atakum ilçesi Ömürevleri Kavşağı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 2 genç, sıcak hava nedeniyle serinlemek için denize giren kadınların iddiaya göre fotoğraflarını çekti. Cep telefonlarını farklı kadınlara doğrultarak fotoğraflarını çekmek isteyen Suriyeliler kumsaldaki diğer Türk vatandaşları tarafından fark edilince ortalık bir anda karıştı. Suriyeliler, vatandaşların hışmına uğradı.

Vatandaşlar, Suriyeli 2 kişiyi yakalayarak önce ellerindeki cep telefonlarını kırdı ardından ise kadınların fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle linç etmek istedi. Vatandaşların elinden kurtularak zabıta kulübesine sığınan Suriyeli vatandaşların yardımına polis koştu. Kafa ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alarak yaralanan 2 Suriyeli, zabıta kulübesinde yere yığıldı. Hırsını alamayan öfkeli kalabalık bu kez kulübeye saldırarak kulübenin camlarını kırdı. Polislerin kalabalığı dağıtmasıyla birlikte 2 mülteci olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Ambulans da öfkeli kalabalıktan nasibini aldı. Çevik kuvvet ekiplerinin koruması altında sahilden çıkarılan ambulans, yaralanan 2 genci Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.