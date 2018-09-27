'Polimer silahlar' engel tanımıyor

Trabzon Silah Sanayi (TİSAŞ) tarafından üretilen ve halk arasında ‘plastik silah' olarak bilinen PX9, P9L ve P9LC model ‘polimer silahlar' her türlü zorlu şartta atış yapabilme kabiliyeti ile engel tanımıyor.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 4. Samsun Tarım Fuarı'nda TİSAŞ da tabancalarını tanıtmak için yerini aldı. Hayvan üreticilerinin, çiftçilerin ve muhtarların da silah alma yetkisi olduğunu vatandaşlara duyurmak ve tabancalarını tanıtmak adına fuarda stant açtıklarını belirten TİSAŞ Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, Trabzon'da ürettikleri tabancalar hakkında önemli bilgiler verdi.

“Polimer tabancalarımız balçıkta ve üstünden araba geçtiğinde bile çalışıyor”

Polimer tabancalarının halk tarafından bilindiği gibi plastik olmadığını vurgulayan Oğuz Bekar, “Belli başlı markaları ön plana çıkartıyoruz. Mesela polimer grupta çok ciddi bir atılımımız var. PX9, P9L ve P9LC markalarımız zor şartlar altında görev yapabilme üstünlüğüne sahip tabancalar. Biz bunları bu şekilde dizayn ettik. Bu silahları balçığa atıyoruz, balçıktan çıkartıyoruz atışa devam ediyor. Yerde sürüklüyoruz, arabanın arkasına bağlayarak sürüklüyoruz, arabalarla üstünden geçiyoruz ve bunları bütün olarak kesmeden yapıyoruz. Her zorlu etabın arkasından tabancamız atış yapabilme başarısını gösteriyor. Bunları yapıyoruz çünkü polimer tabancanın algısı hala yurt genelinde ‘plastik tabanca' gibi algılanıyor. Biz bu algıyı yıkmak için bu tür testleri yapıyoruz” dedi.

“55 farklı ülkeyle ihracat bağlantımız var”

Yurt dışındaki 55 ülkeye silah ihracatı yapıklarına değinen Bekar, “Tabancalar genelde hafif alışım, çelik gövde ve polimer gövde gibi 3 farklı üretim teknolojisiyle piyasaya sürüyor. Yeni nesil artık polimer grupta tercihini yoğunlaştırdığı için halk tabiriyle plastik diye tabir edilen ama hiç alakası olmayan polimer grubunda sayımızı her yıl arttırmayı planlıyoruz. Bu grupta hatırı sayılır bir satış payını da yakalamış durumdayız. Yurt içinde geçen yıla göre yüzde 38'lik bir büyümeyle bu yıla girdik. 2018 yılındaki hedef koyduğumuz rakamın yüzde 45 üstünde yılı tamamlamak üzereyiz. Bu da amaçladığımız yolda doğru bir ilerleyiş stratejisine sahip olduğumuzu gösteriyor. İhracat kısmında da bu yılın başında 49 ülkeyle ihracat bağlantımız varken, bugün itibariyle 55 farklı ülkeyle ihracat bağlantısına ulaştık. İhracatımız da artarak devam ediyor” diye konuştu.

“Her tarım fuarına katılmaya dikkat ediyoruz”

Silah ruhsatı alma hakkı olan vatandaşları bilgilendirmek istediklerini ifade eden Oğuz Bekar, şunları söyledi:

“TİSAŞ olarak düzenlenen her tarım fuarına katılmayı önemsiyoruz. Çünkü devletimiz tarafından çiftçilere silah taşıma ruhsatı alım hakkı verildi. Arıcılarımız, hayvan üreticilerimiz, muhtarlarımız ve kuru ile sulu tarım arazilerine sahip grubun tamamının taşıma ruhsatlı silah alma hakkı var. Buna rağmen bu konuda bilgileri yok. Tarım fuarları o yüzden bu grupları bilgilendirmek için çok önemli. Burada sergilediğimiz silahların tamamı Trabzon'da kendi fabrikamızda üretiliyor. 52 farklı modelde üretilmiş tabancalarımızla fuarlara geliyoruz. Dünyanın 55 ülkesiyle de ihracat bağlantılarımız var. Tabancalarımızın dünya klasmanındaki başarısını yurt içerisinde de sürdürüyoruz.”

Şu anda en çok tercih edilen polimer silahlardan PX9 2 bin 100 TL, P9L 2 bin 150 ve P9LC 2,5 bin TL'den satışa sunuluyor.