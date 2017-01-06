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06 Ocak 2017 17:26

Polis 87 kamera kaydını inceleyip cinayetle ilgili 3 kişiyi yakaladı

Polis 87 kamera kaydını inceleyip cinayetle ilgili 3 kişiyi yakaladı

06 Ocak 2017 17:26

Samsun’da motosikletli kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili 87 güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak’ta 4 gün önce meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Ufuk Altuntaş, sokakta yürürken motosikletle yanına yaklaşan 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğramış, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırı olayına karışanlar ise kaçmıştı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu olaya karışan motosikletin plakasız olduğunu tespit etti. Motosiklette bulunan şahısların kafalarında kast, üzerilerinde de yağmurluk olduğu belirlendi. Görgü şahitlerin ifadelerinde ise katillerle ilgili hiç bir eşkale rastlanmadı. Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 87 MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin geliş ve gidiş yollarının krokileri çizildi. Çalışmalar devam ederken jandarma bölgesi olan Kadamut Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yakılmış bir motosiklet bulundu. Cinayet Bürosu ekipleri yakılan motosikletin yanında bir de yanmış av tüfeği buldu. Motosiklet motor ve şasi numarasında yapılan incelemede 32 yaşındaki E.B.’ye ait olduğu belirlendi.
Yapılan araştırmada olay günü motosikleti E.B.’nin kullandığı, tüfekle ateş eden kişinin de E.T.(32) olduğu ve olayı S.A.’nın (28) azmettirdiği, Ç.K.’nin (25) de olay sonrası suç delillerini yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili E.B., S.A. ve Ç.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Katil zanlısı E.T.’nin ise yakalanmasına çalışılıyor.
Soruşturma devam ediyor.



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