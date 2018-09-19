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Polis hırsızı aylar süren takip sonucu yakaladı

Samsun’da polis cep telefonu hırsızını aylar süren takip sonucu yakaladı.

Samsun'da polis cep telefonu hırsızını aylar süren takip sonucu yakaladı.


Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 ayrı cep telefoncudan farklı tarihlerde 2 ayrı cep telefonu çalındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak aylar süren takip sonucu hırsızlık şüphelisi G.A.'yı (38) Adalet Mahallesi'nde bugün yakalayarak gözaltına aldı.


Hakkında 1 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Samsun Yarıaçık Cezaevinden firari olduğu ortaya çıkan G.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.


Soruşturma devam ediyor.

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