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Polis memuru kalbine yenik düştü

Samsun’da bir polis memuru, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Samsun'da bir polis memuru, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Recep Tokur Polis Merkezi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde görevli polis memuru 43 yaşındaki Murat Elmas sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.


Dün yıllık izne ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası Murat Elmas için bugün saat 15.30'da Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene emniyet mensupları, protokol üyeleri, askeri erkan, Elmas ailesi ve yakınları katıldı.


Murat Elmas'ın cenazesi yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere Amasya'nın Suluova ilçesine gönderildi. Elmas'ın yarın öğle namazını müteakip Amasya Suluova Hacı Mustafa Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra ilçe mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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