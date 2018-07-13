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13 Temmuz 2018 13:43

Polis memuru, sokak köpeğine eliyle su içirdi

Samsun’da susamış olan sokak köpeğine eliyle su içiren polis memuru vatandaşların takdirini kazandı.

Polis memuru, sokak köpeğine eliyle su içirdi

13 Temmuz 2018 13:43


Olay, Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde bugün meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Nejdet Özayabakan, emniyet binası önündeki nöbet kulübesi yanına gelen susamış sokak köpeğini görünce yardımına koştu.Köpeğin kapalı su bidonunun yanında beklediğini fark eden polis memuru Nejdet Özayabakan, avucuna doldurduğu suyu köpeğe içerdi. Son günlerde sokak hayvanlarının saldırıya uğrayıp eziyet edilip öldürülmeleri Türkiye gündemini sarsarken, polis memurunun sokak köpeğine merhametle yaklaşması olayı gören vatandaşların takdirini kazandı.




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