Polise direnen gence adli kontrol

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki K.C.K.’nin görevli polis memurlarına görevlerini yaptırmamak için direnip, hakaret ederek mukavemette bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili 4 polis memuru K.C.K.’den şikayetçi oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan K.C.K., ifadesinin alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.C.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.