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06 Temmuz 2018 16:46

Polise mukavemetten tutuklandı

Samsun’da polise mukavemette bulunduğu iddia edilen bir genç gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polise mukavemetten tutuklandı

06 Temmuz 2018 16:46


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gazioısmanpaşa Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine olay yerine giden polislere karşı gelip mukavemette bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki N.S., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. N.S., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söyleyen N.S., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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