Polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurları Z.Z. ve M.U. 3 kişinin saldırısına uğradı. Darp sonucu 2 polis memuru yaralanırken, polislere saldırdıkları ileri sürülen T.K.(25), B.K.(20) ve A.K.(34) yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi, "görevli memuru kasten yaralama, görev yaptırmamak için direnme ve polise mukavemet" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.