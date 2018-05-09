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09 Mayıs 2018 15:56

Polisin burnunu kıran alkollü şahıs serbest bırakıldı

Samsun’da polisten sigara isteyen alkollü şahıs, sigarasının olmadığını söyleyen polise saldırarak burnunu kırdı.

Polisin burnunu kıran alkollü şahıs serbest bırakıldı

09 Mayıs 2018 15:56

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kurtuluş yolu üzerinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru A.Y. (30), gezmek için Samsun’a geldi. Kurtuluş yolunda karşılaştığı polis memuru A.Y.’den sigara isteyen Uğur A. (24), polisin sigarası olmadığını söylemesi üzerine ona saldırarak darp etti. Burnu kırılan polis memuru A.Y., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Uğur A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Uğur A.’yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.




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