Polislere motosiklet eğitimi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli birimlerde görev yapan, aralarında rütbeli polislerin de bulunduğu 120 polise üst düzey motosiklet kullanım eğitim veriliyor. Trafik Denetleme Şubesine bağlı Şahin adlı motorize timler tarafından verilen ve kadın polislerin de katıldığı eğitimin bir ay süreceği öğrenildi. Eğitime katılan polislerin ayrıca A-2 sınıfı ehliyet alacakları ve emniyetin motorlu birimlerinde görev yapacakları ifade edildi.