Polisten miniklere kırmızı düdük ve polis kıyafeti

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Feride Özyıldırım Bilgin isimli bayanın ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) başlatmış olduğu ’Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim’. ’Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ kampanyasına duyarlı olarak, çocukları için Emniyet Müdürlüğümüz ’samsunbilgiedinme@egm.gov.tr’ adresine mail göndererek talepte bulunmuştur. İlimizde yürütülen trafik düzenleme ve denetleme faaliyetleri ‘Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge’ ile bu kapsamdaki Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü genelge ve talimatlarına uygun olarak planlanıp uygulanmakla birlikte, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, insanlarımızın güvenli, rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri ve trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesine yönelik periyodik denetimler kararlılıkla sürdürülmekte ve trafik ihlallerine yönelik vatandaşlardan gelen ihbar, şikâyet ve önerilerde titizlikle değerlendirilmektedir. Feride Özyıldırım Bilgin isimli vatandaşın talebi doğrultusunda Trafik Düzenleme ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce adrese gidildiği, minik trafik gönüllümüz Caner Bilgin ve kız kardeşine ‘2 adet kırmızı düdük, 10 adet etiket, 4 adet trafik boyama kitabı, el broşürleri ve trafik dergisi ile trafik polisi kıyafetleri (polis yeleği ve şapkası)’ teslim edilmiş görevlilerimizin aileyi ziyaretine ilişkin fotoğraflar ekte gönderilmiştir.“