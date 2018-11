Poliüretan köpüğün kullanım alanı artıyor

Sprey Poliüretan Poliüre Derneği tarafından Türkiye genelinde tasarrufu teşvik etmek ve yalıtım bilincini arttırmak amaçlı "Yalıtım ve Tasarruf" konulu şehir toplantılarının şimdiki adresi Samsun oldu. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Davut Altan Meclis Salonunda yapılan toplantıya, sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Sprey Poliüretan Poliüre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Yıldız, "Poliüretan köpükler şu an dünyadaki en mükemmel ısı izolasyonu ve ses izolasyonu amacıyla kullanılan malzemelerdir. Poliüretan köpükler hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Karbon testlerine göre 80 yıllık bir kullanım ve dayanım ömrü vardır. Poliüre ise son teknoloji su izolasyonu ve zemin kaplama malzemesidir. Kurşun geçirmez özelliği ile savunma sanayinde kullanılır. Her iki malzemenin en önemli özelliklerinden biri insan sağlığına zarar vermemesi, bakteri ve haşere barıdırmamasıdır. Uzun ömürleri sayesinde daha az maliyetli ürünlerdir" dedi.