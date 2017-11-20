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20 Kasım 2017 15:50

Pompalı tüfekle arkadaşını vuran 17 yaşındaki şahıs tutuklandı

Samsun’da bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen 17 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pompalı tüfekle arkadaşını vuran 17 yaşındaki şahıs tutuklandı

20 Kasım 2017 15:50


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.R.Ü. (25) pompalı tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandı. Kolundan ve yüz kısmından yaralanan E.R.Ü., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altına alındı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen yaralı şahıs kendisini arkadaşı 17 yaşındaki O.K.’nın vurduğunu söyledi.


Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan O.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. O.K., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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