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Pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan N.S. (44) bacağından yaralandı. Ağır yaralanan N.S., Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen C.K.(43), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Samsun Adliyesine sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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