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10 Temmuz 2018 15:19

Pompalı tüfekle kardeşini vuran şahıs serbest bırakıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pompalı tüfekle kardeşini vuran şahıs serbest bırakıldı

10 Temmuz 2018 15:19


Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.O.B. kardeşi B.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından pompalı tüfeğine sarılan R.O.B. kardeşi B.B.’ye ateş etti. Tüfekten çıkan mermilere hedef olan ve yaralanan B.B. olay yerine gelen ambulansıyla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşini vuran R.O.B. ise polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan R.O.B. Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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