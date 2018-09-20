Prof. Dr. Adıyaman: “Kamil Furtun'un katili hak ettiği cezayı aldı"

Dr. Sinan Adıyaman, “Görevi başındayken öldürülen Dr. Kamil Furtun'un katili yakalanarak hak ettiği cezaya çarptırıldı. Bugün itibariyle katilin aldığı ceza, yüksek yargıda onanmış ve kesinleşmiştir” dedi.

Samsun'da görevi başındayken uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Dr. Kamil Furtun hakkındaki yürütülen davayla ilgili Samsun Tabipler Odası tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıyı Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman gerçekleştirdi.

Dava ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Adıyaman, “3 yıl önce sağlık camiası olarak yaşadığımız şiddet ortamının en vahim olayıyla karşı karşıya kaldık. Bir meslektaşımızı, bir eşi, bir babayı, bu ülkenin yetiştirdiği nadir güzel insanlardan biri olan Dr. Kamil Furtun'u görevi başında hain saldırıya kurban verdik. Aradan geçen zamanda, tetiği çeken katil yakalandı ve hak ettiği cezaya çarptırıldı. Bugün itibariyle ise katilin aldığı ceza yüksek yargıda onanmış ve kesinleşmiştir. Ancak adaletin tam anlamıyla tecelli ettiğini, vicdanların rahatladığını, geride kalanların huzur bulduğunu söyleyebilmek, üzerinden bunca süre geçmesine rağmen hala mümkün değildir. Çünkü olayı bir insanın, bir hekimin hayatına kastedecek noktaya getiren nedenlerin, ihmallerin ve sorumluların henüz adalet önünde hesap vermediği bir ortamda, adaletin tam anlamıyla tecellisinden söz edilemez. Biz bir kere daha buradan seslenmek istiyoruz. Sağlıkta şiddete yönelik Türk Tabipler Birliğinin hazırlamış olduğu Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın bir an önce yasalaşmasıdır. Hastane güvenlik sistemleri bizlerin de görüşleri alınarak, yeni baştan oluşturulmalıdır. En üst düzeyden başlanarak, her alan için şiddet dili terk edilmeli, sağlık çalışanlarına bugüne kadar yapılanın aksine hak ettikleri pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır” diye konuştu.