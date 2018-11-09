Prof. Dr. Albayrak: "Lösemide yüzde 90 tedavi başarısını yakaladık"

Her yıl dünyada 100 bin çocuktan 4'ünün lösemiye yakalandığını belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bölüm Başkanı ve 19 Mayıs Hemofili Dernek Başkanı Prof. Dr. Canan Albayrak, löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve yüzde 90'a varan bir tedavi başarısı yakaladıklarını söyledi.

Uzun yıllardır fedakar bir şekilde kendini lösemi hastalarına adayan Prof. Dr. Canan Albayrak, lösemide en önemli görevlerden birinin ailelere düştüğü belirtti. Ailelerin lösemi belirtilerine karşı duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Albayrak, erken tanının lösemide çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Bine yakın lösemi hastasını tedavi ettik"

Dünyada lösemiye yakalanma sıklığından bahseden Albayrak, "Her yıl 100 bin çocuktan 4'üne lösemi tanısı koyuyoruz. Bu dünyada standart bir sıklık olarak kabul ediliyor. Tabii gelişmemiş ülkelerde tanı alamayan hastalar da var. Lösemi artık tedavi edilebilir bir hastalık. Yüzde 90'a varan tedavi başarılarımız söz konusu. Hastalarımız, şikayetlerini dikkate alarak sağlık merkezlerine başvurmaları gerekiyor. OMÜ alarak Çocuk Hematoloji Servisi ve polikliniği olarak Samsun'da 30 yıldır hizmet veriyoruz. Bugüne kadar toplam bine yakın lösemi hastasını tedavi ettik. Bunların birçoğu hayatlarına devam ediyor. O yüzden löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulamamız lazım. Lösemide; halsizlik, kemik ağrısı, eklem ağrısı, renk solukluğu gibi şikayetler olabilir. Aileler bu şikayetlere karşı dikkatli olmalıdır. Eğer aileler bu şikayetleri dikkate almazsa; çocuklar kansızlık ve trombosit düşüklüğüyle, iç organ hasarları, böbrek hastalıkları nedeniyle ölebilir. Bu çocuklar tedavi şansını yakalayamamış olabilir. Bu tür şikayetleri olan çocukları gerekli sağlık merkezlerine götürerek; uzmanlar tarafından gerekli incelemeler yapılmalıdır" dedi.