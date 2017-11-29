Prof. Dr. Atmaca: "Böbreküstü bezi tansiyonunuz olabilir"

Dr. Hulusi Atmaca, ancak yüzde 10 nedenin sekonder hipertansiyon olarak adlandırılan böbreküstü bezi hipertansiyonuna bağlı olarak geliştiğini söyledi.

Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Prof. Dr. Hulusi Atmaca, böbreküstü bezi tansiyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Atmaca yaptığı açıklamada, "Halk arasında ’tansiyon Hastalığı’ olarak isimlendirilen ve erişkin nüfusun yüzde 25’ini etkileyen hipertansiyon kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin önemli bir sebebidir. Hastalığın uygun önlem ve tedavisi bu ölümleri etkili bir şekilde azaltmaktadır. Etkili tedavi koşullarından biri de hipertansiyonun nedenini saptayıp nedene yönelik tedavi planlamasıdır. Hipertansiyonun yüzde 90 nedeni bilinmez ancak yüzde 10 nedeni sekonder hipertansiyon olarak adlandırılan böbreküstü bezi hipertansiyonuna bağlı gelişir. Böbreküstü bezi başlıca 3 çeşit hormon salgılamaktadır. Bu hormonlardan birinin aşırı salgılanmasının söz konusu olduğu hastalıklarda böbreküstü bezi hipertansiyonu gelişir. Böyle hastalarda uygun ilaç tedavisi ile kan basıncı daha az ilaçla ve daha kolay kontrol altına alınabilmektedir. Ayrıca, uygun hastalarda aşırı çalışan böbreküstü bezinin cerrahi olarak çıkarılmasıyla hastaların çoğunda hipertansiyon düzelir ve ilaç tedavisine gerek kalmaz. O halde tansiyonu olan hastalarda kimlerin böbreküstü bezi hipertansiyonu açısından taranması gerektiği sorusu önem kazanır" dedi.

Belirtileri konusunda önerilerde bulunan Dr. Atmaca, "Ataklar halinde tansiyonda ani yükselme ve düşmesi olanlar, üç adet veya daha fazla ilaca rağmen tansiyonu kontrol altında olmayanlar, aile bireylerinde yaygın tansiyon veya ani ölüm hikayesi olanlar, böbreküstü bezinde kitlesi olanlar, kan potasyum düzeyi düşük olanlar, anestezi, entübasyon, cerrahi, gebelik, anjiografi sırasında hipertansif atak ve açıklanamayan şok hikayesi olanlar, hipertansiyonun genç yaşlarda(20 yaş öncesi) başlaması, hipertansiyonun ileri yaşlarda(50 yaş üstü) başlaması, deride çürükler, mor çatlaklar ve kas güçsüzlüğü gibi özelliklerden en az birini taşıyanların böbreküstü bezi tansiyonu açısından Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanına başvurması gereklidir" diye konuştu.