Prof. Dr. Başoğlu: “KOAH dünyada ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada”

Dr. Ahmet Başoğlu, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) dünyada ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

"21 Kasım Dünya KOAH Günü" nedeniyle, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Toraks Derneğince ortak basın toplantısı düzenlendi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Oruç, KOAH'ın havadan solumuş olan toz, kötü gaz ve parçacıklarının solunum yollarında harabiyet meydana getirmesiyle oluştuğunu ve sonrasında solunum yollarında, akciğerde daralma meydana getirip ilerleyici bir hastalık olduğunu söyledi. KOAH'ın tedavisinin olduğuna dikkat çeken Oruç, “Erken tanı, zamanında teşhis hastalığın tedavisini sağlamakta. Kötü gazlardan ve parçacıklarından uzaklaşılmalı. Hastalığın en büyük sebebi sigara. Sigaradan uzaklaşmak ya da sigara dumanından da uzaklaşmak gerekiyor. Bunu toplumsal olarak yaygınlaştırmamız lazım. Sigara her kronik hastalıkta olduğu gibi KOAH'ın da en büyük ve belki de en temel etkeni. O yüzden sigaradan ve dumanından uzak durmalıyız” dedi.

“Hareketli yaşamı artırmalıyız”

KOAH hastalığının diğer bir tedavi şeklinin ise hareketli yaşamı artırmak olduğunun altını çizen Oruç, “Düzenli beslenmeliyiz ve egzersiz yapmalıyız. Bu yılki temamızda ‘her adımda sağlıklı nefes' şeklinde. Her gün bir fazla adım atarak bu hastalıktan kurtulabiliriz. KOAH her ne kadar kronik olarak ilerleyici olsa da zamanında teşhisi yaparsak kolay bir şekilde tedavi edebiliriz ve bu farkındalığı da artırabiliriz” diye konuştu.

“KOAH dünya da önemli bir halk sağlığı sorunu”

KOAH'ın tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın kamuoyu tarafından yeterince bilinmediğini ifade eden Dr. Ahmet Başoğlu ise toplumda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH olduğunu, oysaki 10 KOAH'lının sadece birinin doktora başvurduğunu ve doğru tanı alabildiğini dile getirdi. KOAH'ın dünya da ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada yer almasıyla ciddi bir hastalık olarak karşılarını çıktığını da aktaran Prof. Dr. Başoğlu, “Buna karşı önce sigara, tozlu ortam ve özellikle kirli çevreden uzaklaşarak sağlıklı bir hayatın devamını sağlamak gerekir. Bunun yanı sıra KOAH'a karşı bu önlemlerden sonra, sporla ve egzersizle aktif bir yaşam sürdürmek KOAH'ı önleyecek önemli gayretlerdir. Ülkemizde de ölüm nedenleri arasında da solunum yolu ve özellikle akciğer hastalıkları üçüncü sırada yer almakta ve bununda yüzde 60'ını KOAH teşkil etmektedir. Biz buna karşı diyoruz ki, nasıl bir hayat güçlü bir nefesle başlarsa yine sağlıklı bir nefesle devam eder. Bunun için de sigaradan uzak durmayı, temiz hava, temiz çevre ve hareketli bir hayat tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Kılınç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Hatice Öz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Vekili Uzman Dr. Eda Türe, Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şubesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yasemin Büyükkarabacak, İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcıları Dr. Nilden Arslan ve Erdinç Özoğlu katıldı.