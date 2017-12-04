Prof. Dr. Davut Albayrak güven tazeledi

Dr. Davut Albayrak, genel kurulda yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

LÖSAM Olağan Genel Kurulunda Dernek Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak, tek liste ile gidilen seçimlerde, yeniden başkan seçildi. LÖSAM binasında gerçekleştirilen 9’uncu olağan genel kurul açık oylama ile yapıldı. Derneğin mevcut başkanı olan Prof. Dr. Davut Albayrak yapılan oylama sonucunda tekrar başkanlık görevine getirildi. Albayrak, lösemili çocuklar ve ailelerine daha iyi hizmet verebilmek için bütün gayretleriyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Üyelere teşekkür eden Albayrak, "Bu genel kurulda, üyelerimize bize olan güvenlerini tazelemelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Derneğimiz Samsun’da tedavi olan lösemili ve kan hastalıklı çocukların bakımına, ihtiyaçlarına destek olmak üzere kurulmuş bir dernektir. Bu uzun süreli dernek hayatında, üyelerimiz gerekli fedakarlıkları göstererek, her faaliyetimize katıldı. Bundan sonraki dönemde de, üyelerimizin aktif bir şekilde yardım faaliyetlerine katılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yeni yönetim kurulu listesi oluşturuldu

Prof. Dr. Davut Albayrak’ın başkan olarak seçildiği genel kurul sonunda yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Mustafa Aydın, Kenan Öztürk, Semahat Danışmaz, Sebahattin Üstünel ve Sevinç Sultansuyu.