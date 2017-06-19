Prof. Dr. Demir: "Dengeli yağışlar tarım için önemli"

Dr. Yusuf Demir, bu yağışların tarım açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Son aylarda yağışlı bir havanın hakim olması tarım ve kaynak suları için oldukça fazla önem taşıyor. Su alanında Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından olan Prof. Dr. Yusuf Demir, yağışların bol ve dengeli olmasının güzel bir durum olduğunu vurguladı. Yağmurun bazı tarım ürünlerinin hasadında bazı sıkıntılar oluşturabileceğini belirten Demir, bol yağmurun faydasının daha fazla olduğuna dikkat çekti.

"Son 3-5 yılın en dengeli yağış dönemi"

Bol yağışın tarım için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yusuf Demir, "Yaz dönemlerinde beklenmedik kuraklıkların önüne geçmesi açısından bu yağışlar çok önemli. Tabii fazla yağmur yağması bazı ürünlerin hasadında sıkıntı oluşturabilir ama genele baktığımızda daha iyi bir gelişme. Faydası çok daha fazla. Yağışların içme ve yer altı sularına katkısı büyük. Ana kaynakların beslenmesi noktasında yağışlar bu yıl iyi gidiyor. En önemlisi de yağışların dengeli olması. Son üç aydan beri yağışlar dengeli bir dağılım gösteriyor. Ani ve şiddetli yağışların yerine dengeli yağıyor. Bu durum toprağın işlenmesi ve beslenmesi açısından yararlı. Bilindiği gibi şiddetli yağışlar sel olayına neden olabiliyor onun için böyle dengeli olması bir avantaj. Son yıllarda dengesiz bir yağış dağılımı vardı. Son 3-5 yılın en dengeli yağış dönemini yaşıyoruz. Bu yıl yağışın bol ve dengeli olmasıyla tarımda olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.