Dr. Serdar Yol, korku ve utanma duygusunun kanser hastalarında erken tedaviyi engelleyebileceğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Kliniği doktorlarından Dr. Serdar Yol, anüs ve rektum bölümünü etkileyen Anorektal hastalıklarda kişinin korku ve utanma duygusu hastalığın kansere kadar ilerlemesine yol açtığını bunun için erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu ifade ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Kanser hastalığı ve korku-utanma duygusu arasındaki ilişkiden bahseden Prof. Dr. Yol, "Anorektal hastalıklar denildiğinde bu anüs (makat) ve kalın bağırsağın son 12-15 santimetre uzunluğunda rektum bölümünü etkileyen ve ilgilendiren hastalıklardır. Bununla ilgili olarak toplumda çok fazla hastalık ve şikayet konusu olmakla birlikte, hemoroidal (basur), anal fissür (makat çatlağı), perianal fistül (makat fistülü) ve pilonidal sinüs (kıl dönmesi) gibi sağlık sorunlarını daha sık duymaktayız. Bu sağlık problemlerinde hastaların korkması ya da utanması nedeniyle tedavi almak için doktora gitmediğinden dolayı bu bölge hastalıkların tam sıklığı da aslında bilinmemektedir. Hastadaki utanma duygusu ne yazık ki tanı ve tedavideki gecikmeyi sağladığından hastalığın ilerlemesine hatta kansere dönüşmesine sebep olmaktadır. Bunun için mutlaka hastaların uzman doktorlar tarafından değerlendirilerek, radyolojik veya endoskopik incelemeler ile ameliyat öncesi detaylı değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.