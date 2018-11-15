Projeye Karkucak'tan başlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu arasında imzalanan "Çocuk İhmal ve İstismarı" isimli projede eğitimlere başlandı.

Koordinatör okul Karkucak İlkokulu tarafından uygulamaya konulan "Çocuk İhmal ve İstismarı" konulu projenin ilçe projesi haline getirilerek Karkucak İlkokulu Müdürü Erkan İvgin koordinatörlüğünde eğitim öğretim yılı boyunca uygulamaya konulacağı belirtildi. Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Senai Doğan ve öğrencileri "Çocuk İhmal ve İstismarı" konusunda okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine hem eğlendirici hem de bilgilendirici sunumlar içeren eğitimler verdiler.

Öğretim Görevlisi Osman Senai Doğan, bu proje ile okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine seviyeleri uygun yöntemlerle oyun yoluyla eğitim içerikli materyal kullanarak çocuk gelişimi öğrencileri tarafından sunumlar yapılarak bir farkındalık oluşturulmak istendiğini belirtti. Etkinlikte olumlu-olumsuz şemsiyelerle çocuklara istismarın ne olduğu, bu durum da ne yapacakları, nereyi arayacakları ve nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Kukla yöntemiyle çocuklara istismara uğramış çocuğun neler yaşadığı, ne yapması gerektiği hikayeleştirilerek ifade edildi. Soru-cevap ve görsele dayalı olarak çocuklara mutlu aile ile mutsuz aile arasındaki farklar ve bu ailelerde bulunan çocukların duygu değişimleri hissettirildi. Örnek olay yöntemi ile çocuğun başına gelmiş olaylara göre yaşadığı duygular aşama aşama değerlendirildi. Üç farklı maket, maketlerin karşısında ayna ile çocukların kendilerini görmeleri sağlandı. Çocuklara bulunduğu durum ile ilgili sorular soruldu. Verilen cevaplara göre çocuklara olumlama yapıldı.

İçe projesine dönüştürüldü

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan'ın da katıldığı proje etkinliğinde yapılan bu uygulamanın ilçe geneline yaygınlaştırılması ve projenin Karkucak İlkokulu koordinatörlüğünde tüm ilçe geneli bir proje haline dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Göreve geldiği günden beri ilçede eğitime dinamizm kazandıran Demircan, "Bu anlamlı ve başarılı çalışmaları için başta okul müdürü Erkan İvgen'e, projede emeği geçen idareci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Senai Doğan ve öğrencilerine de yapmış oldukları güzel etkinliklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Proje koordinatörü Karkucak İlkokulu Müdürü Erkan İvgen, etkinlikte yaptığı konuşmada çocukların güvenliğinin son derece önemli olduğunu, bu kapsamda çocukların ilkokul seviyesinde çocuk ihmal ve istismarı konusunda farkındalık oluşturarak bu konuya dikkat çekmek istediklerini ifade etti. Çocukların hem eğlendiğini hem de öğrendiğini kaydeden İvgen, oyun yoluyla seviyeye uygun materyallerle verilen eğitimin kalıcı olduğunu dile getirdi.