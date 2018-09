Protokol biçerdöverle çeltik hasadı yaptı

Samsun'un Bafra Ovası'nda düzenlenen “Geleneksel 3. Çeltik Hasat Şenliği”nde protokol, biçerdöverle hasat yaptı.

Bafra Balıklar Mahallesi'nde, Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Ziraat Odası tarafından organize edilen Geleneksel 3. Çeltik Hasat Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programın açılış konuşmasını Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner yaptı.

“Tarım A.Ş.'yi kuruyoruz”

Tosuner'in konuşmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı konuşmasında, “Gerçekleştirilen hasat şenliğimiz ovamıza hayırlı olsun. Samsun'un iki tane nehre sahip olması ve Kızılırmak Nehri'nde oluşan Bafra Ovası ki sadece Bafra ile sınırlı değil. Dereköy'den başlayıp Yakakent'e kadar bu ova devam etmekte. Aynı şekilde Çarşamba Ovası da Tekkeköy'den başlayıp Ünye sınırına kadar Çarşamba Ovası diye geçiyor. Bafra deyince öncelerde Bafra tütün ile anılırdı. Fakat 1990 yılında bir kota konuldu ve Bafra göç verdi. Tabii çeltik de şu an Bafra'da çok önemli bir konumda. Son dönemlerde tütünle ilgili özel firmaların girişimleri ile Bafra ayrı katma değer üretiyor. Tütün üretimi de artarsa şehrimizin gelişimine katkı sağlar. Bu ovalarımız Samsun'un ve ülkenin en verimli alanları. Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma alanımız var. Önümüzdeki dönemde de Tarım A.Ş.'yi kuruyoruz. Belediyenin imkanlarını zorlayarak Samsun'a ve Türkiye'ye katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Şenlikte konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, “Çeltiği pirinç haline getirdikten sonra yarım kilo, bir kilo, beş kilo veya on kilo halinde paketleyerek bunları ülkemizin diğer alanlarına, marketlere pazarlanmasını da gerçekleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Samsun'da 70 bin kişi tarımdan ekmek yiyor”

Samsun'un bir tarım kenti olduğunu söyleyen Vali Osman Kaymak, “İki tane Bafra ve Çarşamba olmak üzere önemli ovamız var. Bu ovalarda elde edilen ürünlerin katma değerini artırmak hepimizin üzerine bir vazife olsa gerek. Tarım ve gıda ürünlerine ihtiyaç ve istek her geçen gün daha da çok artıyor. Gelecekte en stratejik ürünler tarım ürünleri olacak. O anlamda lütfen arazilerinize sahip çıkın. Sahip olduğunuz arazinin ve elde ettiğiniz ürünlerin kıymetini bilin. 70 bin kişi Samsun'da tarımdan ekmek yiyor. Bafra, çeltik üretiminde ülkemizde ikinci sırada. Bu ürünlerde daha çok katma değer elde etmek bizim görevimiz. Hükümetimiz ve devletimiz Samsun'a tarım yönünde çok destek vermiş. Tarımla ilgili Samsun'da aşağı yukarı 10'un üzerinde kurum var. Samsun bölgenin önemli ili. Devletimiz ve hükümetimiz her türlü imkanı Samsun'a sağlıyor. Çiftçilerimiz de bunların kıymetini biliyor. Devletimiz ve hükümetimiz o anlamda çiftçimizin daima yanında. Ülkemizin bulunduğu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyada bizi rahat bırakmıyorlar. Uluslararası güçler huzurumuzu kaçırmak için her türlü imkanı kullanıyor. Onun için onlara karşı bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Çok üretmek zorundayız. Tarımın, bilimin gereği neyse onu yapmak durumundayız. O anlamda Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle, uzmanlarımızla, Ziraat Fakültemizle ve diğer bütün paydaşlarla bir araya gelerek bilim ve tekniği kullanarak katma değeri artırmamız lazım” şeklinde konuştu.

En iyi tarım ürününü üretmek zorunda olduklarını ifade eden Vali Kaymak, şunları söyledi:

“Ürünü direkt olarak tarladan vermek var. Bir de onu paketleyerek pazarlamak var. Bu konularda eksikliklerimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bahsettiği gibi ilimizde Tarım A.Ş. kurulması bence çok anlamlı. Kooperatifleşme çok önemli. Bu anlamda birlik olmak durumundayız. Biz bu çerçevede geçen ay Çarşamba Ovası'nın katma değerinin artırılmasına yönelik bir çalıştay yaptık. Bu çalıştayı inşallah Bafra Ovası için de yapalım diyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Kaymak traktör ile hasat alanına geçti. Burada Osman Kaymak, Başkan Zihni Şahin, Milletvekili Orhan Kırcalı tarafından biçerdöver ile çeltik hasadı gerçekleştirildi.

Balıklar Mahallesi'nde düzenlenen “Çeltik Hasat Şenliği”ne ayrıca Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Bafra protokol üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.