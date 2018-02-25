Protokolden Jandarma Komutanlığında kitap okuma etkinliği

Salıpazarı Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, İlçe Jandarma Komutanlığında İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay ve komutanlıkta görevli rütbeli erbaş ve erler ile “Samsun İçin Okuma Vakti” projesi kapsamında okuma etkinliğine katıldı. Kaymakam Günaydın, askerler ile sohbet ederek okudukları kitaplar hakkında bilgi aldı. Okumanın önemine vurgu yapan Günaydın, görevlerinde başarılar diledi. Etkinlik okuma faaliyetinin ardından sona erdi.