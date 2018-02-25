Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 11:37

Protokolden Jandarma Komutanlığında kitap okuma etkinliği

Salıpazarı protokolü, İlçe Jandarma Komutanlığında kitap okuma etkinliğine katıldı.

Protokolden Jandarma Komutanlığında kitap okuma etkinliği

25 Şubat 2018 11:37


Salıpazarı Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, İlçe Jandarma Komutanlığında İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay ve komutanlıkta görevli rütbeli erbaş ve erler ile “Samsun İçin Okuma Vakti” projesi kapsamında okuma etkinliğine katıldı. Kaymakam Günaydın, askerler ile sohbet ederek okudukları kitaplar hakkında bilgi aldı. Okumanın önemine vurgu yapan Günaydın, görevlerinde başarılar diledi. Etkinlik okuma faaliyetinin ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç