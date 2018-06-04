PTT’den ’pullu’ İlkadım’ın tanıtımı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u makamında ziyaret eden Samsun PTT Başmüdürü Rahmi Candan, İlkadım Belediyesine özel yapılmış pulları Başkan Tok’a teslim etti. Ziyaret esnasında konuşan Başmüdür Candan, "İlkadım Belediyesi ile yapılan iş birliği sonucunda Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek gönderilerin üzerinde İlkadım’ın tanıtımına katkı sağlayacak pullar yer alacak. Hazırlanan pul çalışmasında İlkadım Belediyesine ait proje resimleri kullanıldı. 3 farklı proje resminin kullanıldığı her bir puldan 1 bin adet olmak üzere toplamda 3 bin adet pul hazırlandı. Pullar belediye tarafından yapılacak gönderilerin üzerinde kullanılacak. Yapılan bu çalışma ile İlkadım’ın tanıtımına büyük bir katkı sağlanmış olacak" diye konuştu.

"Koleksiyonlarının arasında yer alacak"

Makamında Samsun PTT Başmüdürü Rahmi Candan’ı ağırlayan Başkan Tok, "PTT hizmet kalitesini ve çalışma alanını genişleterek bünyesinde köklü bir değişim yaşadı. Türkiye’nin her bir noktasına ulaşan, yaptığı yatırımlarla kendisinden söz ettiren bir kuruluş haline geldi. PTT’nin yapmış olduğu bu güzel çalışmadan da oldukça memnun kaldık. Bu sayede kendi pulumuz oldu. İnsanlar artık pullar sayesinde projelerimizi koleksiyonlarının içine koya bilecek ve çalışmalarımız hakkında da bilgi sahibi olacak. Samsun PTT Başmüdürü Rahmi Candan’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette PTT Baş Müdürü Rahmi Candan’a, PTT İşletme Hizmetleri Müdürü Levent Dama ve Pazarlama ve Satış Müdürü Derya Savaş eşlik etti.