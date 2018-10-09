PUAMER'den bağımlılık ile mücadele

Teknoloji, tütün ve madde bağımlılığı konularında yapılabileceklerin ele alındığı PUAMER'deki toplantıda bir araya gelen öğretim üyeleri, kişileri bağımlılıktan kurtarabilmek ve bağımlılığı azaltabilmek için karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulundular.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulanan PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç, “Bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Amacımız bağımlılığı önlemeye yönelik çözüm önerileri sunabilmek ve bunları hayata geçirebilmektir. Akademisyenlerimiz konuyla ilgili önemli görüş ve önerilerde bulunmuştur. Bu konudaki çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecektir” dedi.

PUAMER'deki toplantıya Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Terzi, PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç, Prof. Dr. Ahmet Rifat Şahin, Prof. Dr. Hüseyin Peker, Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, Doç. Dr. Hatice Kumcağız, Doç. Dr. Murat Kurt, Dr. Öğretim Üyesi Serap Güleç, Dr. Öğretim Üyesi Oya Sevcan Orak, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Yasin Gümüş, Öğr. Gör. Dr. Figen Çavuşoğlu, Öğr. Gör. Dr. Kemal Özcan katıldı.

Teknoloji, tütün ve madde bağımlılığıyla mücadelede alınabilecek önlemlerin tartışıldığını ve bağımlılık konusunda farkındalık oluşturacak etkinliklerin de planlandığını belirten Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Terzi, gelecek günlerde akademisyenler, resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinden paydaşların katılımlarıyla bu konudaki toplantıların devam edeceğini belirtti.