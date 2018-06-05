Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 18:28

PVC pencere atölyesi ve 2 katlı ev alevlere teslim oldu

Samsun’da çıkan yangında PVC pencere atölyesi ve 2 katlı ev küle döndü.

PVC pencere atölyesi ve 2 katlı ev alevlere teslim oldu

05 Haziran 2018 18:28


Yangın, Samsun’un Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Samsun-Ankara yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PVC pencere atölyesinin de bulunduğu 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Atölyede çıkan yangın kısa sürede evin aşağısında bulunan hayvan barınağı ve tüm eve sıçradı. Olay yerine anında gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını kontrol atına alarak büyümesini engelledi. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını söndüren itfaiye ekipleri, daha sonrasında soğutma işlemine başladı. Barınakta bulunan hayvanlar da dumandan etkilenmeden tahliye dildi. Yangını haber alan bazı aile yakınları olay yerine geldi. Yangının verdiği hasarı gören aile yakınları sinir krizleri geçirirken, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.


Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, “Yangına müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebi araştırılıp ona göre bir rapor verilecek. Can kaybı yok. Alt katta bir hayvan barınağı vardı. Onlar da tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı” dedi.


Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç