Rafadan Tayfa, Samsunlu çocuklarla buluşacak

Sağlık Bakanlığı tarafından obezite ile mücadele kapsamında, toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki konularında bilgilendirilmesi ve çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan müzikal gösterimde çocuklar hem bilgilenecek hem de doyasıya eğlenecek.

21-22 Mayıs’ta saat 21.00’de Bulvar AVM’de iki seans olarak düzenlenecek gösterime Samsun’daki aileleri çocuklarıyla birlikte beklediklerini söyleyen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Rafadan Tayfa çocukların özellikle çok sevdikleri, çizgi filmde yer alan kahramanlara hayranlık duydukları bir yapım. Sadece güzel eğlenceli bir yapım değil, çocuklarımıza doğru bilgi ve mesajlar veren bir yapım. Özellikle 6 – 12 yaş grubu çocuklarımıza sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda örnek olmak çok önemli. Bu nedenle Sağlık Bakanlığımız sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve obeziteyle mücadele konusunda önemli bir adım. 21-22 Mayıs tarihlerinde bu gösteriye katılan sadece çocuklarımızın değil ailelerin de bu anlamda olumlu mesajlarla ayrılacağına, hayatlarında beslenme alışkanlarında değişiklikler yapacaklarına inanıyorum. Biz de etkinlikte Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak Sağlıklı Yaşam Araçlarımızla yerimizi alacağız. Bu araçlarımızda bulunan sağlık çalışanlarımızla Ağız ve Diş Sağlığı, El Hijyeni, Hareketli Yaşam, Tuz Kullanımı ve Obezite konularında halkımıza bilgi verdiğimiz gibi, gösterim öncesi de çocuklarımıza Ağız ve Diş Sağlığı Setleri ile balon ve şapka dağıtacağız. Tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte 21–22 Mayıs Pazartesi ve Salı Akşamları saat 21.00’de Bulvar AVM’ye bekliyoruz” dedi.