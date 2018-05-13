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13 Mayıs 2018 09:14

Rahmet duası rahmet getirdi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Sarıalan Mahallesi’nde her yıl geleneksel olarak yapılan Rahmet ve Bolluk Aşı Duası yağış getirdi.

Rahmet duası rahmet getirdi

13 Mayıs 2018 09:14


Mevsimin bol yağışlı geçmesi ve ürünün bereketli olması için yapılan Rahmet ve Bolluk Aşı etkinliğinde Mahalle Camisi’nde Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okundu. Rahmet ve Bereket Duası yapıldıktan sonra öğle namazı kılındı. Namazdan sonra duaya katılanlara geleneksel yemeklerden 20 kazan keşkek ve yahni ikram edilerek yemek verildi. Yağmura rağmen katılımın yoğun olduğu belirtildi.


Sarıalan Mahallesi Muhtarı Kenan Demir her yıl geleneksel olarak yapılan Bolluk Aşı etkinliğinin mahalle halkının dayanışma ve yardımlaşması ile gerçekleştiğini söyledi. Demir, “Her vatandaşımız gönlünden ne koparsa katkıda bulunuyor. Mahalle halkı bu konuları çok önemsiyor. Bu tür etkinlikler duanın yanı sıra mahalledeki birlik ve beraberliğe de olumlu katkı sağlıyor. Bu yıl ürünümüz bol olur inşallah. Güzel bir gelenek, bu gelenek devam edecek” dedi.


Kenan Demir yöresel keşkek ve yahninin bir gün önceden özel hazırlanmış ocaklarda gece meydan ateşi yakılarak bir usta önderliğinde mahallenin gençlerinin katılımı ile yapıldığını, genelde canlı hayvan kesiminin tercih edildiğini, güzel bir dayanışma örneğinin sergilendiğini belirtti. Duanın yağmur eşliğinde yapılamasının herkesi mutlu ettiğini ifade eden Demir mahalle sakinlerine verdikleri destekten dolayı, duaya gelenlere katıldıklarından dolayı teşekkür etti.


Yağmura rağmen duaya yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı belirtildi. Bahar aylarında ilçede her gün 3-5 mahallede bu etkinliğin yapıldığı kaydedildi. Duaya katılanlar, “Yağmur yağıyor, çok şükür dualarımız kabul oluyor inşallah” diyerek mutluluklarını dile getirdiler.




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