Büyükoyumca Mahallesi sakinleriyle gerçekleşen iftar buluşmasına AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz da katıldı.

“Ramazan, Atakum’da güzel”

Atakum’da Ramazan ayını her yıl birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ramazan ayının en güzel yanı, iftar sofralarında bir araya gelmek ve oruçlarımızı hep birlikte açmak oluyor. Bu yıl beşinci kez düzenlediğimiz geleneksel Mahalle İftarları buluşmalarımızı bu nedenle çok önemsiyorum. Atakum’da Ramazan ayını, gerçekleştirdiğimiz birbirinden önemli etkinliklerle, vatandaşlarımızla bir arada geçiriyoruz. Atakum Belediyesi olarak vatandaşlarımıza eski ramazanları yaşatmak, çocuklarımıza ise Ramazan ayını sevdirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayarak aramızda olan AK Parti Samsun Milletvekili Adayımız Yusuf Ziya Yılmaz’a ve göstermiş olduğunuz bu yoğun katılım için siz değerli Büyükoyumca Mahallesi sakinlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Türkiye, haklı bir umut”

24 Haziran seçimlerinde vatandaşları daha dikkatli olmaya davet eden AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, “Ramazan ayı paylaşmaktır, bir arada olmaktır. Her akşam düzenlediği mahalle iftarlarıyla vatandaşlarımızı bir araya getiren ve aynı sofraları paylaştıran Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen bu iftar buluşmasına katılarak bizlerle bu güzelliği paylaşan Atakumlu hemşerilerime de teşekkürlerimi sunuyorum. 24 Haziran’da gerçekleştireceğimiz bir seçim var. Bu seçim sadece bizlerin değil, orta doğunun ve tüm mazlum coğrafyaların kaderinde önemli bir rol oynuyor. Bu seçimde vatandaşlarımıza daha dikkatli davranmaya ve hem parlamentoda hem de Cumhurbaşkanlığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeye davet ediyorum. Yoksulların, mazlum ülkelerin umudu olan Türkiye’nin, ne kadar haklı bir umut olduğunu herkese gösterelim istiyorum” şeklinde konuştu.

Büyükoyumca Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar buluşmasına ayrıca; AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, Kadın Kolları Başkanı Sevim Aydın Özil, Gençlik Kolları Başkanı Halil Ayhan, Atakum Belediye Meclis Üyeleri, Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı İbrahim Çilek ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.