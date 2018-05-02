Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 11:29

Ramazan ayı öncesinde Türk Kızılayı’na kan bağışladılar

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Ramazan ayı öncesinde Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Ramazan ayı öncesinde Türk Kızılayı’na kan bağışladılar

02 Mayıs 2018 11:29


Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan kan bağışı otobüsüne gelen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Ramazan ayında Kızılay’a yapılan kan bağış oranlarında düşüş yaşandığını belirterek, bu oranları üst seviyelere çıkarmak ve kanın her zaman bir ihtiyaç olduğunu hatırlatmak adına Kızılay’a kan bağışında bulunacaklarını söylediler.


Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Başkanı Dr. Muhsin Yıldırım, kanın acil bir şey değil, her zaman ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Biz Kızılay olarak bölgedeki hastalarımıza en hızlı şekilde ihtiyacı olduğu kanı ulaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Kan her zaman ihtiyaçtır. Ne zaman kimin kana ihtiyacı olduğunu bilemeyiz. Özellikle Ramazan ayında kan bağışı oranlarımızda düşüşler yaşanıyor. Bu nedenle bugün bizi ziyaret ederek Kızılay’a kan bağışı kampanyası başlatan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeline bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli, kan bağışında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
20
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    20°C
  • Cuma
    Sisli
    21°C
  • Cumartesi
    Sisli
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç