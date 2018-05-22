Ramazan, balıkçıların da yüzünü güldürdü

15 Nisan’da başlayan balık av yasağının ardından balıkçılar tezgahlarında kültür balıkları satmaya başladılar. Ramazan ayında da tezgahları kültür balıkları süsledi. Ramazan ayının başında balık satışlarının azlığından şikayet eden balıkçılar, son 1-2 gündür balık satışlarının bir hayli arttığını söylediler.

Son birkaç gündür balık satışı yapmaya başladıklarını ifade eden Kurtça Aydın, “Ramazan’ın ilk 3-4 günü balık satmak yerine sinek avladık. Şu anda ise yavaş yavaş işler kıpırdamaya başladı. Son 2 gündür işlerimiz hareketlendi. İşlerimizdeki hareketliliğin sebebi olarak vatandaşların iftarda hep aynı yiyecekleri yemesi olarak görüyoruz. İnsanlar artık et, tavuk ve sebze yemekten sıkıldı. Balık güveçte, tavada, ızgarada ya da fırında yapılabilir. Bundan sonra vatandaşların balığa daha çok rağbet göstereceğini zannediyoruz. Ramazan’dan önce somonun fiyatı 18 liraydı. Şu anda 13 liraya düştü. Norveç somonunun kilosu 30 liradan 20’ye düştü. Alabalık 15, çupra ve lüfer de 20 liraya kadar düştü” dedi.

Vatandaşların Ramazan’da balık yiyebileceğini öğrendiğini belirten Onurcan Köse, “Balık satışlarımız şu anda Ramazan’ın ilk günlerine oranla çok güzel. Vatandaşlar Ramazan başında balığa hiç ilgi göstermedi. Artık güzel bir şekilde balık satıyoruz. İlk zamanlarda havaların sıcak olmasıyla balık kokusunun vatandaşlara kötü geldiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de satış olmamış olabilir. Ama şu anda herkes yavaş yavaş Ramazan mahmurluğunu üzerinden attı. Bu da satışlara yansıdı. Çok iyi bir şekilde balık satıyoruz artık. Balık fiyatları da ucuz. Şu anda biz ve vatandaşlar da balıklardan memnunuz. Etin kilosu 60 lira balığın kilosu 10 lira. Herkesi Ramazan’da balık yemeye davet ediyorum” diye konuştu.