Ramazan Sokağının ilk konuğu Tuncer oldu

Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel etkinlikler hazırlayan Atakum Belediyesi, ünlü isimleri Ramazan Sokağında ağırlıyor. Ramazan’ın ikinci gününde Ramazan Sokağının ilk konuğu sunucu Serdar Tuncer oldu. "Bir Şiirdir Ramazan" adlı programıyla, Atakumlularla buluşan Serdar Tuncer, Atakum’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, naat-ı şerifler seslendirdi.

Programda bir konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Ramazan Atakum’da güzeldir felsefesi ile hareket edip Ramazan Sokağında etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Amacımız eski Ramazanları çocuklarımıza yaşatmak. Tabii biz burada güzel bir şekilde Ramazan ayını geçirirken dünyanın diğer taraflarında kan ve göz yaşı devam ediyor. Özellikle Filistin ve Suriye’de şehit olan çocuklarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. İnşallah onlar da en kısa zamanda güzel Ramazanlar yaşarlar" dedi.

Programa Samsun Valisi Osman Kaymak, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın eşi Fatma Taşçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atakum Belediyesi tarafından yapılan Ramazan ayı programları; sahne etkinlikleri, tiyatro ve animasyon, yöresel ürünler fuarı, meddah gösterileri, Kur’an-ı Kerim tilavetleri eşliğinde, iftar ve sahur vakitleri arasında ünlü isimlerin de katılımıyla Ramazan Sokağında yapılacak.