’Ramazan sonrası aşırı gıda tüketmeyin’ uyarısı

Mustafa Kasapoğlu, Ramazan sonrası beslenme uyarısında bulunarak, "Ramazan sonrası besinlerin aşırı ve hızlı tüketilmesi sonrası mide ve bağırsak başta olmak üzere birçok sağlık problemleri doğurabilir" dedi.

Ramazan sonrası beslenmelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Mustafa Kasapoğlu, “Ramazan ayı boyunca öğün sayısının azalması ile oluşan uzun süreli açlıklar metabolizmadaki yavaşlamalara ve beslenme düzenindeki birtakım değişikliklere sebep olmaktadır. Bu nedenle Ramazan’dan sonraki ilk hedef bayramın birinci gününden itibaren yavaşlayan metabolizmamızı eski haline getirebilmek olmalıdır. Metabolizmayı hızlandırmak sadece yeme sıklığını arttırmak (2-3 saat ara ile ufak öğünler tüketme) ve egzersiz yapmakla mümkün olabilir. Ramazan sonrası besinlerin aşırı ve hızlı tüketilmesi sonrası mide ve bağırsak başta olmak üzere birçok sağlık problemleri doğurabilir. Ramazan’ın hemen ardından gelen bayram beraberinde Ramazan boyunca özlemi çekilen besinlerin aşırı miktarda ve hızlı tüketilmesiyle mide ve bağırsak problemleri başta olmak üzere çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getirmektedir. Bu süreçte aşırıya kaçmamak, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini unutmamak gerekmektedir. Hafif bir kahvaltı ile güne başlayın. Ramazan sonrasında ilk kahvaltıda genellikle çok fazla besin çeşitliliği olur. Ağır yiyeceklerin yer aldığı bayram kahvaltıları yerine hafif ve sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Kızartmalar, kavurmalar ve hamur işlerinden uzak durulmalıdır. Sıvı tüketimi arttırılmalıdır. Ramazan süresince kişilerde sıvı alımı düşmektedir. Bu yüzden mutlaka bayram süresince ve sonrasında su ve asitsiz içecekler içilerek günlük sıvı ihtiyacı karşılanmalıdır. En az 2-2,5 litre su içilmelidir. Bayram ziyaretlerinde sebebi ile tüketimi artan çay ve kahve gibi kafein içeriği yüksek içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı ve mümkünse ikram edilen çayın şekersiz ve açık tüketimi sağlanmalıdır” diye konuştu.