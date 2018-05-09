Ramazan’da balığa zam yok

Tüm İslam alemi, 15 Mayıs’ı 16’ Mayıs’a bağlayan gece sahura kalkacak. Ramazan ayı öncesinde birçok temel tüketim gıdasına belli oranda zam geldi. Samsunlu balıkçılar, av yasağının kapanmasına rağmen tezgahlarda olan kültür balıklarının fiyatlarının artmadığını ifade ettiler.

“Av yasağı başladı ama balık var”

Şu anda kültür balıkları sattıklarını vurgulayan balıkçı Kurtça Aydın, “Av yasağı geldi ama yine de tezgahlarımızı somon, çupra, levrek, alabalık gibi kültür balıkları süslüyor. Denizden tutulan olta balıkları da zaman zaman geliyor. Vatandaşlar, av yasağı var diye balık yok zannetmesinler. Et fiyatları bayağı pahalandı. Balık fiyatlarına ise Ramazan’da zam gelmedi. Balık, salata ve çorbayla gayet uygun bir iftar menüsü ayarlanabilir. Somon balığının kilosunu 15, levrek ve çupranın kilosu 20, alabalığın kilosu 10 liradan satılıyor. Diğer ürünlere balık Ramazan’da gayet ucuz bence. Vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyoruz” dedi.

“1 kilo balıkla 3 kişi doyabilir”

Balık fiyatlarının et fiyatlarına oranla çok ucuz olduğunun altını çizen balıkçı Bülent Çakmak, “Sezon kapandı ama yine de balıklar geliyor. Olta balıkçıları yakaladıkları kefal, istavrit gibi balıkları getiriyorlar. Şu anda en çok somon, levrek ve çupra satıyoruz. Şu sıralarda levrekte büyük bir düşüş var. Tanesini 5 liradan satıyoruz. 3 tanesi 1 kilo geliyor. Et fiyatları ve tavuk fiyatları Ramazan öncesinde arttı. Ama balık fiyatları artmadı. 1- 1,5 kilo balıkla 3 kişilik bir aile rahatlıkla doyabilir” diye konuştu.