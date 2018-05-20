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20 Mayıs 2018 14:11

Ramazan’da beslenme önerileri

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, iftar ve sahur hazırlıkları yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve nasıl beslenmeli konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ramazan’da beslenme önerileri

20 Mayıs 2018 14:11


Ramazan’da iftar ve sahurda ne yapmalı, nasıl beslenmeli, nelere dikkat edilmeli gibi soruların yanıtını veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, "Yaklaşık 17 saat aç kalan vücut iftarda hem fiziksel hem de ruhsal açlığını gidermek ister. Unutulmamalıdır ki normal zamanda vücudumuzun ne kadar besine ihtiyacı varsa Ramazan’da da bu miktar aynıdır. Beslenme ipuçları olarak; orucu 1 su bardağı ılık suyla açıp, 1 veya 2 adet hurma yenilebilir. Ardından çorba içilip 10-15 dakika dinlenilmelidir. Çorba olarak yoğurtlu ve soğuk çorbalar hem yaz günlerinin sıcağından kurtulmak hem de gün içinde aç kalan vücudun ihtiyacını karşılamak için tüketilebilir. Daha sonra ana yemeğe geçilip yanında mutlaka az yağlı süt ürünleri (yoğurt, cacık, ayran gibi) ve yağsız, bol yeşillikli salata olmalıdır. Komposto şekersiz tüketilmelidir. Ana yemeklerde kızartmalar, ağır, yağlı yiyecekler tercih edilmemeli, ızgara, haşlama, buğulama şeklinde pişirilmiş sebze ağırlıklı yemekler tercih edilmelidir. Ramazan’ın simgelerinden olan pide ise; orta boy pidenin sekizde birinin 1 dilim ekmeğe tekabül ettiği unutulmamalı, haftada iki gün pide tercih edip kalan günlerde tam tahıllı ekmekler tercih edilmelidir. Çünkü oruçla birlikte değişen beslenmemiz kabızlığa sebep olmaktadır. İftardan 30-45 dk sonra orta tempoda yürüyüş yapılmalı, yavaşlayan metabolizma harekete geçirilmelidir" dedi.



"Su tüketimi çok önemli"


Özellikle Ramazan’da bol su tüketmenin önemine değinen Mutlu, "İftarla sahur arasında 2-2.5 litre su içilmeli, çay, kahve çok tüketilmemelidir. Çay, kahve suyun yerini tutmadığı gibi idrarla su atımına da sebep olur. İftar ve sahurun haricinde 2 ara öğün yapılmalıdır. Ara öğünlerde meyve, yoğurt, süt en iyi seçeneklerdir. 1 su bardağı maden sulu ayran da gün içerisinde terle kaybedilen mineralleri geri almak için güzel bir alternatiftir. Şerbetli, hamur işi tatlıların yerine haftanın 1-2 günü az şekerle hazırlanmış sütlü, meyveli tatlılar veya 2-3 top dondurma tüketilebilir. Sahurda ise; protein ağırlıklı kahvaltılıklar sizi gün boyu dinç tutar. Yumurta, az yağlı peynir, yeşillikler, tam tahıllı ekmekler, ceviz sahurun en iyi seçenekleridir. Pratik bir öğün tercih etmek isteyenler ise az yağlı süt, yulaf ezmesi ve taze meyvelerle hazırlanmış bir kahvaltı önerilebilir" diye konuştu.




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